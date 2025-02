NOS Stories: Leerlingen mogen niet bidden op school

Uit de reacties die NOS Stories kreeg, blijkt dat vooral moslims last hebben van een verbod, omdat zij op vaste tijden moeten bidden en er een ritueel bij komt kijken. Maar ook christelijke leerlingen laten weten dat ze last ervaren, omdat bidden niet mag.

Het College voor de Rechten van de Mens zegt dat een school niet voor een gebedsruimte hoeft te zorgen. Maar een school mag bidden in eigen tijd van de leerling in het schoolgebouw ook niet zomaar verbieden. Op een openbare school is dit volgens het College in strijd met de wet. Op het bijzonder onderwijs, zoals een christelijke school, kan dat net weer anders zijn. Zo’n school mag het onderwijs inrichten volgens eigen religie en hoeft religieuze gebruiken niet toe te staan als die in strijd zijn met de eigen godsdienst. Maar de school moet dan wel kunnen aantonen dat het echt niet samengaat.