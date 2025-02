Boeven houden politie voor de gek bij inbraak in kringloop van Dorcas in Aalsmeer: „Incident heeft enorme impact”

Het alarm ging zaterdagnacht rond halfvier af. De politie kwam op de melding af, maar constateerde geen bijzonderheden en keerde onverrichter zake terug naar het bureau.

Er was echter geen sprake van loos alarm. De dieven hadden een deur aan de achterkant geforceerd en hielden zich schuil op een plek die de politie niet kon zien. De agenten konden het pand niet betreden; dat mag alleen bij levensbedreigende situaties.

Toen de politie weer weg was, doorzochten de inbrekers de winkel. Ze vonden een kluis en gingen via de voordeur weer naar buiten.

Vrijwilligers die zaterdagochtend bij het pand arriveerden, zagen gelijk de schade aan de voordeur, zegt Jan Jacob Hoefnagel, woordvoerder van Dorcas. Vanwege het incident kon de kringloop zaterdag niet open; dinsdag wel weer. Het incident heeft „enorme impact” op de vrijwilligers, zag Hoefnagel, die eerder deze week afreisde naar Aalsmeer. „De mensen daar zijn verbijsterd. Ze vragen zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

„Ik zou tegen de dieven willen zeggen dat hier geen zegen op rust” Jan Jacob Hoefnagel, woordvoerder Dorcas

Tegelijk ziet Hoefnagel dat de vrijwilligers vastberaden zijn. „De winkelmedewerkers laten zich niet gek maken. Iedereen vindt het verdrietig, maar ik merkte geen angst. Wel zijn ze blij dat niemand de dieven tegen het lijf is gelopen. Dan hadden er ergere dingen kunnen gebeuren.”

Op sociale media komt Hoefnagel onbegrip voor de inbrekers tegen. „Waarom zou je een kringloop bestelen? Ik herken dat gevoel bij mezelf. Ik zou tegen de dieven willen zeggen dat hier geen zegen op rust. Bovendien, als ze weten wat de buit is, is het nog maar de vraag of dat de moeite waard was.”

Hoeveel de inbrekers hebben buitgemaakt, wil de woordvoerder van Dorcas niet prijsgeven, maar de penningmeester van de winkel in Aalsmeer zei eerder deze week tegen NH Nieuws dat het gaat om zo’n 3000 euro. Het geld was bestemd voor de programma’s van de ontwikkelingsorganisatie in het algemeen. Om de geleden schade te compenseren, wordt een inzamelingsactie op poten gezet.

Naar aanleiding van de inbraak gaat Dorcas het beleid voor contant geld opnieuw bekijken. „De beveiliging was in orde. De camera’s en het alarm werkten”, zegt Hoefnagel. „Het was al de standaard om zo weinig mogelijk contant geld in huis te hebben, maar dat gaan we mogelijk aanscherpen.”

De kringloop in Aalsmeer is met een oppervlakte van zo’n 6000 vierkante meter de grootste winkel van de 44 filialen van Dorcas.