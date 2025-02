Rotterdam trapt orgelseizoen af met een promenade in de Laurenskerk

De Orgelpromenade markeert de start van het nieuwe orgelseizoen in Rotterdam. Vanaf de herfst hebben de grote stadsorgels niet of nauwelijks geklonken tijdens concerten. Het evenement luidt het einde van die winterstop in.

Bijzondere gasten zijn deze editie de vier saxofonisten van het Amstel Quartet. Ze spelen een bewerking van de bekende orgeltoccata van Gigout en voorzien ook de Chromatische Fantasie van Sweelinck van een nieuw jasje. Samen met Rotterdamse organisten voeren ze composities uit van onder anderen Andriessen en Händel. Op het programma staan verder werken voor orgelsolo van componisten als Bach, Vierne en Van Noordt.

Van de partij op 1 maart zijn de organisten Willem Blonk, Matthijs Breukhoven, Anton Doornhein, Iddo van der Giessen, Adriaan Hoek, Eric Koevoets, Matthijs van der Wilt en Wouter van der Wilt. Laurensorganist Hayo Boerema besluit het concert met het eerste deel uit Widors zesde orgelsymfonie op het hoofdorgel van de Laurenskerk. Dit instrument gaat komende zomer in restauratie en wordt uitgebreid, en zal daardoor twee jaar zwijgen.

De Orgelpromenade begint om 13:00 uur met een kinderprogramma. Stadsorganist Adriaan Hoek laat zien hoe een orgel werkt en neemt de jeugd mee naar de speeltafel van het grootste orgel van Nederland. Het promenadeconcert duurt van 14:00 tot 16:00 uur.

De middag wordt georganiseerd door Rotterdam Orgelstad, de overkoepelende stichting van achttien samenwerkende orgelconcertlocaties in de havenstad. De toegang tot de Orgelpromenade is vrij, met vrije gift bij de uitgang.

Zie ook: rotterdamorgelstad.nl.