UNICEF: bezuinigingen raken ook Nederland zelf

Binnenland

Investeren in ontwikkelingsprogramma’s is ook in het belang van Nederland, zegt UNICEF Nederland. De VN-kinderrechtenorganisatie reageert op de aangekondigde bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking van minister Reinette Klever (PVV). „Klimaatverandering, ziektes en conflicten kennen geen grenzen en raken ook de levens van kinderen in Nederland”, zegt directeur van UNICEF Nederland Suzanne Laszlo.