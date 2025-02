Gazaplan Trump geen recept voor duurzame vrede

De situatie in Gaza houdt de wereld al lange tijd in haar greep. De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over het plan van Trump. Zijn voorstel roept niet alleen vragen op, maar is ook zeer omstreden. Gedwongen verplaatsing van een bevolking komt neer op etnische zuivering en druist in tegen het internationaal recht en de principes van menselijke waardigheid.

Volgens het plan van de Amerikaanse president moeten de Verenigde Staten de controle krijgen over Gaza. Daarnaast zouden landen als Jordanië en Egypte de Gazanen moeten opvangen, terwijl de VS het gebied opnieuw ontwikkelen. De overige Palestijnen zouden in zes vluchtelingenkampen rondom Gaza gehuisvest moeten worden. Daarnaast krijgt Gaza geen eigen regering, maar zal het gebied onder Amerikaans toezicht blijven.

Mensenrechten

De wereldorde staat onder druk. Landen als Rusland, China en Noord-Korea zetten het recht opzij en gebruiken geweld om hun zin door te drukken. De oorlog in Oekraïne laat zien waartoe dat kan leiden. Het is dan ook zorgwekkend dat de VS, onder leiding van Trump, met een voorstel komen dat het internationaal recht negeert.

Mensen tegen hun wil verplaatsen, ook al is het tijdelijk, is onacceptabel

Mensen tegen hun wil verplaatsen, ook al is het tijdelijk, is onacceptabel. Dit is in strijd met het internationaal recht en een ernstige schending van fundamentele mensenrechten. Daarnaast wordt het ook gezien als een oorlogsmisdaad. Naast de grote juridische bezwaren is het Gazaplan van Trump ook praktisch gezien niet uitvoerbaar. Buurlanden zoals Jordanië en Egypte hebben al aangegeven slechts een beperkt aantal Palestijnen te willen opnemen. Bovendien is het huisvesten van de overgebleven Palestijnen in zes grote vluchtelingenkampen moreel verwerpelijk en onacceptabel. Een dergelijk plan zou het leed van de Palestijnse bevolking enkel vergroten en de spanningen in de regio verder aanwakkeren.

Inspraak

Het lijden in Gaza en Israël is enorm. De bevolking verdient een toekomst waarin zij in vrijheid en veiligheid kan leven. Dat is onmogelijk zolang Hamas aan de macht is. De gruwelijke aanslagen van 7 oktober 2023 op Israël hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat deze terreurgroep geen rol mag spelen in de toekomst van Gaza. Maar het simpelweg elders onderbrengen van de hele bevolking lost niets op en maakt de situatie alleen maar erger.

Zowel Israëliërs als Palestijnen hebben toekomstperspectief nodig

De recente perikelen rond het handhaven van het bestand tussen Israël en Hamas onderstrepen de urgentie van een duurzame oplossing. Zowel Israëliërs als Palestijnen hebben toekomstperspectief nodig. Wat ons betreft is een tweestatenoplossing de meest logische weg naar duurzame vrede. Dit kan echter alleen in samenwerking met de internationale gemeenschap en met inspraak van de bevolking zelf. Het is essentieel dat de lokale bevolking niet buitengesloten wordt bij beslissingen over haar eigen toekomst.

De toekomst van Israël en Gaza moet gebaseerd zijn op structurele oplossingen die zowel veiligheid als perspectief bieden voor beide volken. Daarom roepen SGP-jongeren en ECPYouth Nederlandse en Europese politici op om het Gazaplan resoluut af te wijzen en vast te houden aan de principes van internationaal recht en menselijke waardigheid. Een duurzame oplossing vraagt om een langetermijnvisie en diplomatieke inspanningen, niet om snelle plannen die het probleem alleen maar verplaatsen, want dat maakt het leed alleen maar groter.

De auteurs zijn respectievelijk bestuurslid politiek ECPYouth en bestuurslid politiek SGP-jongeren.