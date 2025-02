Israëliërs denken dat Witte Huis in Jeruzalem staat

Op de dag van de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president maakte ik mijn opwachting in Israël. De wisseling van de wacht bij de belangrijkste bondgenoot van de Joodse staat was vanzelfsprekend niet onopgemerkt voorbijgegaan. Desondanks was de uitbundige manier waarop de vreugde over de nieuwe bewoner van het Witte Huis kenbaar werd gemaakt op zijn minst opvallend.

”Gefeliciteerd Donald Trump; Israël houdt van je”. De tekst op de enorme lichtkrant die de gevel van mijn hotel in Jeruzalem siert laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Ook elders in de stad laat de bevolking blijken dat zij ingenomen is met de nieuwe leider van Amerika.

Grootse verwachtingen zijn er eveneens van de kersverse president. En ook die steekt de Israëlische bevolking niet onder stoelen of banken. ”Trump, stop deze oorlog”, meldt een digitale projectie op een muur bij het centraal busstation. ”Donald Trump, breng alle gijzelaars vandaag nog terug”, valt te lezen op een enorm spandoek vlak bij de Jaffapoort van de Oude Stad.

Trust

Merkwaardiger nog zijn de publieke aansporingen aan het adres van de eigen Israëlische regering om zich te voegen naar de wil van Washington. ”Bibi, luister naar Donald Trump”, luidt de boodschap bij een demonstratie in de buurt van het parlementsgebouw in Jeruzalem. Ik zie het al voor me in eigen land: ”Dick Schoof, volg de bevelen uit Berlijn op”, of: ”Gefeliciteerd Emmanuel Macron, Nederland houdt van je”.

Kennelijk verwacht de Israëlische bevolking meer van Washington dan van de eigen regering

Ook afgelopen week, toen het bestand tussen Israël en Hamas dreigde stuk te lopen, klonk in Israël de roep om hulp van de Amerikaanse president. Voor het bijkantoor van de Amerikaanse ambassade demonstreerden families en vrienden van gijzelaars die in de Gazastrook vastzitten. ”President Trump, laat geen gijzelaar achter”, luidde de tekst op een van de spandoeken. Een van de betogers hield een bordje omhoog met de woorden: ”In Trump we trust”, een ander met de tekst: ”Meneer de president, u kunt het!”

Tekst op de gevel van hotel in Jeruzalem. beeld RD

Kennelijk verwacht de Israëlische bevolking onder de huidige omstandigheden meer van Washington dan van de eigen regering. Toegegeven, Trump heeft al voor zijn aantreden een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de wapenstilstand in Gaza en de vrijlating van gijzelaars. En ook in de eerste dagen van zijn presidentschap heeft hij meer dingen in beweging gebracht dan menig andere wereldleider.

Maar ondanks alle sympathie voor Trump moet de Israëlische regering wel haar eigen koers blijven varen. Want de belangen van de Joodse staat stroken niet altijd met de huidige Amerikaanse aanpak. En het Witte Huis staat nog altijd niet in Jeruzalem.