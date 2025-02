Binnenhaven Marineterrein in centrum Amsterdam officiële zwemplek

Binnenland

De Binnenhaven van het Marineterrein in Amsterdam wordt een officiële zwemplek. De locatie in het centrum van de hoofdstad was altijd al een geliefde plek voor Amsterdammers om verkoeling te zoeken, maar is nu door de provincie Noord-Holland aangewezen als officiële zwemplek en hoeft vanaf april als het zwemseizoen begint niet langer te worden gedoogd.