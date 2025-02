Coolblue groeit in Duitsland en is er groter dan in Nederland

Door de uitbreiding met vier nieuwe depots in Duitsland kan Coolblue in potentie elektronica en witgoed bezorgen bij 17 miljoen Duitse klanten, zegt Zwart. Het gaat om activiteiten in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, grenzend aan Nederland. Dit jaar mikt Coolblue op nog eens een verdubbeling van het bezorggebied in Duitsland, onder andere door een depot te openen in Hannover in de deelstaat Nedersaksen.

Om die uitbreiding in Duitsland mogelijk te maken verkocht Zwart vorig jaar een deel van zijn aandelen in Coolblue. Investeerder HAL werd daardoor meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf.

De groei in Duitsland droeg bij aan een ruim 2 procent hogere omzet van net geen 2,5 miljard euro. Daarop boekte het bedrijf een winst voor aftrek van belastingen, rentes en afschrijvingen van 97,8 miljoen euro, bijna 11 procent meer dan een jaar eerder.

Dat hogere bedrijfsresultaat was volgens de Coolblue-baas te danken aan efficiënter werken, onder andere bij de bezorging. „Ook hebben we acht winkels geopend op plekken waar we eerder minder goed bereikbaar waren”, zegt Zwart, die aangeeft dat verdere mechanisering ook bijdroeg aan de hogere winstgevendheid.

Coolblue verkoopt ook zonnepanelen, maar die markt zakte vorig jaar. Dat gebeurde toen duidelijk werd dat het kabinet de voor zonnepaneelbezitters financieel gunstige salderingsregeling in 2027 wil afschaffen.

Volgens Zwart was de huiver om nieuwe zonnepanelen te kopen „herleidbaar naar niet-consistent beleid van opeenvolgende kabinetten”. „Ik denk dat het ingewikkelder is geworden voor consumenten om door de bomen het bos te zien”, zegt hij. Tegelijkertijd ziet hij de markt weer wat opveren.

Coolblue blijft het aanbod van zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen dan ook uitbreiden. „Voor de gemiddelde consument is het gewoon nog een goede investering. Het is vrij evident dat we van het gas af moeten en meer duurzame energie moeten gebruiken. En zonnepanelen zijn daar een uitstekende optie voor.”