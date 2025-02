Samenwerkingsgemeente Ngk/cgk krijgt voor het eerst vrouw als predikant

De Open Hof, in Alkmaar, is een zogeheten Ncgk, dus een samenwerkingsgemeente van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). De gemeente telt 117 leden. Daarvan is het overgrote deel lid van de Ngk, vertelt ouderling Nico Stil. „Ik schat dat slechts een zesde, hoogstens een vijfde van onze leden formeel lid is van de cgk.”

In het achterliggende decennium lag het percentage cgk’ers aanvankelijk hoger, maar diverse gemeenteleden gingen in de loop der jaren over naar de Ngk. Ook waren er cgk’ers die de gemeente verlieten. Stil: „Dat alles had nogal eens te maken met het feit dat vrouwen in de CGK geen ambt mogen bekleden.”

In de CGK is al jarenlang veel onrust over vrouwen in het ambt. De officiële lijn is daar dat dit Bijbels gezien niet kan en niet mag. Hoe hebt u dat in het beroepen van mevrouw Abbring meegewogen?

„We zijn bepaald niet over één nacht ijs gegaan. We zijn al een tijdje vacant en hebben de achterliggende jaren tweemaal een man beroepen. Maar dat leidde niet tot het gewenste resultaat. We kunnen als kleine gemeente in financieel opzicht natuurlijk ook niet veel bieden. Aan een jonge man met een gezin en kinderen kan De Open Hof eigenlijk niet voldoende bestaanszekerheid geven.

Al in 2021 kwamen we, via een speeddate op de Theologische Universiteit Kampen, in contact met Anita Abbring. Dat klikte geweldig. Desondanks hebben we toen gezegd: We gaan haar, als ze haar theologische studie afgerond heeft, toch niet beroepen. Dat kan gewoon niet, gezien de regels in de CGK.

Daarna brachten we die twee andere beroepen uit. In die tijd bleven we ook hoopvol kijken naar de synodevergadering van de CGK, of daar misschien licht aan het eind van de tunnel zou komen. Dat gebeurde niet.

Toen kwam Anita Abbring toch weer bij ons in beeld. Zij is twee jaar geleden bij De Open Hof in dienst getreden als kerkelijk werker. En dat bevalt van beide zijden zeer goed. Anita is voortvarend, gedreven, kan goed met de jeugd overweg en heeft een groot roepingsbesef.

Uiteindelijk hebben we haar, na heel lang op mogelijke ontwikkelingen in de CGK te hebben gewacht, beroepen. En we zijn erg blij dat ze dit beroep heeft aangenomen.”

De CGK staan momenteel, zo zei de preses van de generale synode, „in brand”. Eén van de twistpunten is of het ambt van ouderling of diaken voor vrouwen geopend moet worden. Een vrouw als predikant bevestigen, gaat nog weer een stap verder…

„Gevoelsmatig is dat misschien zo, maar in de gereformeerde ambtsopvatting is er eigenlijk geen principieel verschil tussen ouderling en predikant.

Daarmee wil ik uw punt overigens niet van tafel vegen. Integendeel. Dit wordt voor de CGK-classis natuurlijk een nare zaak. Daar zijn wij ons terdege van bewust.

Niet voor niets hebben we tot het laatst toe gewacht met het zetten van deze stap. We hebben zo lang gewacht tot we geen enkele andere mogelijkheid meer zagen. We hebben steeds gebeden om de leiding van de Heilige Geest. En uiteindelijk zeiden we tegen elkaar: Als dan alle paadjes worden afgesloten en dit ene paadje overblijft, dan moet dit het blijkbaar zijn.”

Synode CGK

Op het feit dat er nu voor het eerst een cgk is, zij het een samenwerkingsgemeente, waarin een vrouw predikant wordt, wil het moderamen van de CGK niet reageren, zegt assessor ds. A. van der Zwan. „Als moderamen reageren we eigenlijk nooit op ontwikkelingen in de kerken.”

In de laatste synodeweek, eind januari, kwam de mogelijkheid dat er op enig moment in een van de kerken een vrouwelijke predikant bevestigd zou worden, wel aan de orde. Tijdens de bespreking van het rapport van de commissie toekomst kerkverband vroeg een van de afgevaardigden of je in samenwerkingsgemeenten, waarin na jarenlange samenwerking het Ngk-gedeelte en het cgk-gedeelte nauwelijks nog van elkaar te onderscheiden zijn, eigenlijk nog wel kunt spreken van „een CGK-kansel”. Het antwoord van commissielid ds. J.G. Schenau luidde: „Ik zou niet weten hoe je zo’n kansel anders aan moet duiden.”