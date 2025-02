Opinie-onderzoek spreekt Trump tegen: méér steun voor Zelensky

Van de Oekraïners die het Internationaal Instituut voor Sociologie in Kyiv eerder deze maand ondervroeg, zegt 57 procent vertrouwen te hebben in Zelensky. Dat is, ook met de onzekerheidsmarge meegerekend, wat meer dan de vorige peiling in december.

Trump haalde dinsdag uit naar Zelensky, die volgens hem maar 4 procent van de bevolking achter zich zou hebben. Hij zou daarom ook niet namens Oekraïne kunnen spreken en geen plaats aan de onderhandelingstafel met Rusland kunnen eisen. De Verenigde Staten hebben op eigen houtje onderhandelingen met Rusland aangeknoopt over het beëindigen van de oorlog tegen Oekraïne, tot vrees en woede van Kyiv en Europese bondgenoten.