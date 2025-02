Renovatie duurt nog langer en D66’er toont ook voorwerp

Binnenhof

In 2015 kozen kabinet en Tweede Kamer voor een sobere renovatie van het Binnenhof. Die zou in 2026 gereed moeten zijn en maximaal 475 miljoen euro mogen kosten. Deze doelstellingen waren te ambitieus. Ondertussen staat de kostenteller op 2 miljard euro.

De opleverdatum verschoof naar 2028. Dat hoorden de Kamerleden twee weken geleden nog tijdens een rondleiding door de bouwput van het Binnenhof. Maar een week later bleek dat dat niet klopt. De verhuizing staat nu voor 2030 gepland.

Oud-ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers twitterde twee jaar geleden: „Toen we afscheid namen van het Binnenhof wist ik dat ik er nooit meer als Kamerlid zou terugkeren. Maar nu gaat het de vraag worden of ik er ooit nog als burger zal kunnen terugkeren.”

Zijn partijgenoot en huidig Kamerlid Pieter Grinwis, is nog pessimistischer. Nadat hij van de vertraging tot 2030 hoorde, liet hij in het AD optekenen: „Alles voor 2100 valt mee.”

Foetus

Enkele weken geleden ontstond er tijdens een commissievergadering in de Tweede Kamer over medische ethiek ophef over een anatomisch model van een foetus van 22 weken. FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren toonde een model om te bewijzen hoe bizar het is dat in ons land ongeboren kinderen van zo’n leeftijd gedood mogen worden in de moederschoot.

CU-Kamerlid Pieter Grinwis, beeld Henk Visscher

De voorzitter van de vergadering, de GroenLinks-PvdA’er Mohammed Mohandis, schorste direct de vergadering, want het tonen van foto’s, beelden en filmpjes mocht volgens hem niet. Een van degenen die hem bijvielen was D66-Kamerlid Wieke Paulusma. Volgens haar volgde de voorzitter „exact” het reglement van orde.

Vorige week herhaalde Paulusma dit toen het debat werd voortgezet. Dat SGP-Kamerlid Diederik van Dijk haar omstandig had uitgelegd dat het reglement van orde over het tonen van foto’s en objecten helemaal niets zegt, deerde haar niet.

Maar wat gebeurde er vorige week ook? D66-Kamerlid Ilana Rooderkerk nam deel aan een commissiedebat over sturing in het funderend onderwijs, en om aan te tonen hoe wispelturig het onderwijsbeleid in de afgelopen decennia was, had de voormalig soapactrice pontificaal een icosaeder, een veelhoek met twintig zijvlakken, op tafel gezet.

Frommelde GroenLinks-PvdA-Kamerlid Elke Slagt tijdens het debat over medische ethiek het model van de foetus onder tafel, de voorzitter van het onderwijsdebat, haar collega Laura Bromet, leverde geen enkel commentaar op de icosaeder. Evenmin als de andere Kamerleden overigens.

Agenda

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de uitspraken van de Amerikaanse president Trump over Oekraïne. Woensdag meldt de agenda debatten over de invoering van een vuurwerkverbod en over het strafbaar stellen van conversiehandelingen. Donderdag discussieert de Kamer over medische ethiek en over het stikstofbeleid.