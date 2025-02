Gemeente Carterton (Nieuw-Zeeland) bezint zich op band met GG; generale synode beslist

Dat meldde De Saambinder, weekblad van de Gereformeerde Gemeenten (GG), vorige week in een verslag van de vergadering van de classis Utrecht, die op 17 januari 2025 bijeenkwam.

Het bezinningsproces van de gemeente vindt plaats „in overleg met het deputaatschap buitenlandse kerken”, meldt het verslag.

Hoe de kerkrechtelijke positie van de gemeente eruit zal gaan zien, is nog niet bekend, melden desgevraagd ds. W. Harinck, secretaris van het deputaatschap, en A.A. Gorter, scriba van de classis Utrecht. Het deputaatschap komt op de generale synode, die in september begint, met een voorstel daarover, zegt ds. Harinck. Het uitgangspunt is daarbij dat Carterton op een bepaalde manier „verbonden blijft aan de GG”.

De ”Reformed Congregation of Carterton”, opgericht door Nederlandse immigranten, werd in 1979 geïnstitueerd. Inmiddels spreekt het grootste gedeelte van de gemeente geen Nederlands meer. Gorter: „De derde generatie immigranten kerkt er.” Ds. Harinck vergelijkt het huidige proces met de Amerikaanse zustergemeenten van de GG: „Op den duur wordt de band tussen de Nederlandse moederkerk en de immigrantengemeenten vanzelf minder sterk.”

Tot op heden onderhoudt de Nieuw-Zeelandse gemeente de banden met de GG via het deputaatschap buitenlandse kerken en via de classis Utrecht, die gezamenlijk de taken waarnemen die volgens de kerkorde aan classis en consulent toebehoren.

Predikant van de gemeente is sinds 2021 ds. A.T. Vergunst, die de gemeente ook diende van 2000 tot 2013. Behalve hij gaan er zeer incidenteel predikanten van buiten de GG voor in Carterton.

Eerder dienden lerend ouderling P. Bertram en evangelist J.J. Groen in de gemeente. In 2019 werd ouderling J.M. Evers, die sinds 2017 al eens per maand in de gemeente voorging, door het curatorium van de GG toegelaten tot de opleiding voor predikant. Hij dient nu de gemeente van Vlaardingen.