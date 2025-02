Vanaf veertig meter hoogte uitkijken over de Dam en Amsterdam

Speciaal voor de restauratie van de vieringtoren, de spitstoren midden op het dak, wordt een groot platform aangelegd. Dat biedt bezoekers van de kerk gedurende zeven maanden, van 22 maart tot en met 2 november, eenmalig de kans om het dak te beklimmen voor een uitzicht dat bijna niemand ooit kreeg.

De laatste grote onderhoudsbeurt van de vieringtoren werd in de jaren zestig van de vorige eeuw uitgevoerd. Toen was de kerk, voor de grote restauratie, bijna twintig jaar voor het publiek gesloten. Nu kan iedereen tijdens de werkzaamheden meekijken.

De route naar het dak telt 216 treden. De klim begint met toegang tot het 17de-eeuwse trappenhuis dat oorspronkelijk werd gebouwd voor een 115 meter hoge kerktoren, aan de Nieuwezijds Voorburgwal, die nooit is voltooid. Deze opgang is normaal niet toegankelijk voor publiek. Daarna vervolgt de route via een (tijdelijke) steigertrap naar het platform op het dak.

De voorverkoop van ”Het dak van de stad – the roof of Amsterdam” begint zaterdag 1 maart. Kaarten à 10 en 15 euro zijn te koop via nieuwekerk.nl.