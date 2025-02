Beleggers voorzichtig, maar AEX sluit op hoogste stand ooit

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, eindigde 0,2 procent hoger op een recordstand van 948,54 punten. De hoofdindex tikte vorige week al de hoogste koers ooit aan, waarmee het oude record van juli 2024 werd aangescherpt. De MidKap won eveneens 0,2 procent, op 863,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 1,2 procent.

Techinvesteerder Prosus (plus 3,4 procent) mocht zich opnieuw winnaar noemen onder de hoofdfondsen in Amsterdam. Het bedrijf profiteerde van een sterke koersstijging van Tencent. Het Chinese internet- en gamebedrijf, waarin Prosus een groot belang heeft, steeg naar het hoogste koersniveau sinds 2021 nadat het bedrijf aankondigde het Chinese AI-programma DeepSeek te gaan gebruiken voor zijn sociale mediaplatform en chatapp WeChat. Vrijdag won Prosus al bijna 5 procent dankzij een stevige opmars van Tencent.

Naast de perikelen rond de importheffingen van president Trump gaat de aandacht deze week uit naar de vredesonderhandelingen over Oekraïne. Vanaf dinsdag zijn naar verwachting gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en een Russische delegatie in de Saudische hoofdstad Riyad over de oorlog in Oekraïne. Europa is niet uitgenodigd voor deze gesprekken.

Adyen (plus 0,1 procent) moest een groot deel van de koerswinst van eerder op de dag tegen het slot weer inleveren. Zakenbank Citi heeft zijn koersdoel voor de betalingsverwerker verhoogd. Adyen won vorige week al ongeveer 16 procent dankzij goed ontvangen resultaten. Dsm-firmenich was de grootste daler in de AEX met een min van 1,3 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf ging vorige week flink omhoog na bekendmaking van de resultaten.