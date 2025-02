Terugzendservice Arnhem levert drie teruggestuurde brieven op

„Nou, we hebben geen postzakken vol terug gehad”, laat de woordvoerder van de gemeente Arnhem desgevraagd weten. „Sterker, het heeft ons maar drie brieven opgeleverd.”

Een van de onduidelijke brieven die de gemeente teruggestuurd kreeg. beeld Gemeente Arnhem

Bovendien hebben mensen de terugzendservice van de gemeente een stuk breder opgepakt dan oorspronkelijk de bedoeling was, vervolgt de woordvoerder. „We kregen ook opmerkingen over een klikolabel, over de welkomsttekst die je hoort als je de gemeente belt en over een intern intranetbericht.”

De brieven hebben geleid tot enkele aanpassingen in de tekst, zo blijkt uit enkele geanonimiseerde brieven die de woordvoerder heeft doorgestuurd aan het Reformatorisch Dagblad. Een zinsdeel als ”Hierbij willen wij u informeren over enkele wijzigingen die we van plan zijn door te voeren in het omgevingsplan in de wijziging voor Arnhem Zuid” is in de herziene brief veranderd in ”Hierbij informeren wij u over enkele voorgestelde wijzigingen in het omgevingsplan voor Arnhem Zuid”. In een tweede brief stonden de gevraagde documenten voor de aanvraag van een uitkering opgesomd in een bijlage. In de herziene versie waren ze direct in de eerste zin vermeld.

Andere gemeenten hebben ook belangstelling getoond voor het initiatief. „Ze willen weten hoe wij het hebben aangepakt en hoe het in de praktijk werkt. Zelf willen ze ook zo’n service gaan opzetten voor hun burgers”, aldus de woordvoerder.