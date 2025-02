Nee, de dichter van deze psalm wordt niet blij van alles wat hij om zich heen hoort en ziet. Geweld, onrecht, vijanden. Hij raakt er maar niet over uitgedacht en piekert erover. Maar als hij dan weer z’n ogen omhoog slaat, zijn daar in alle moeilijkheden de vertroostingen van God. En die vertroostingen, die woorden van God, die verkwikken zijn ziel. „Uw troost was de vreugde van mijn ziel”, zo vertaalt een andere Bijbelvertaling.