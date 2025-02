Hannah is volledig vastgelopen in het altijd maar klaarstaan voor de ander. Charissa zit gevangen in haar controledrang en perfectionisme, Meg lijdt onder het legenestsyndroom en Mara kampt met de gevolgen van pestgedrag en afwijzing in haar kinderjaren.

Tussen deze vrouwen ontstaat vriendschap en ze stellen zich kwetsbaar op. Wie zijn ze, en waar zijn ze naar op weg? Welk beeld hebben ze van God, en wat zegt de Bijbel over God? Welke gedachten zijn destructief en mogen ze loslaten, en welke waarheden mogen daarvoor in de plaats komen? De lezer wordt meegenomen in de verschillende fases van herstel en genezing, waarbij God en de Heilige Geest een grote rol spelen.

”Reisgenoten” is het eerste deel van een serie van vier, en dit deel beleefde inmiddels zijn zesde druk. Bij de roman is ook een Bijbelstudiegids verkrijgbaar, die ernaast gebruikt kan worden. De serie is erg populair, ongetwijfeld omdat er voor elke lezer herkenbare facetten aanwezig zijn in de levens van de vier vrouwen. De oefeningen staan speciaal voor de lezer in een grijs kader en worden duidelijk uitgelegd. Veel oefeningen zijn terug te voeren op oude tradities, zoals de lectio divina en het lopen van een labyrint. De roman, die evangelisch van inslag is, biedt de lezer waardevolle inzichten over zowel zichzelf als de persoonlijke relatie met God.

Reisgenoten, Sharon Garlough Brown; uitg. KokBoekencentrum; 416 blz., € 24,99