Ingewijden meldden dat de regering het noodfonds verlengt en in 2025 en 2026 laat voortbestaan. Eerder leek er een einde te komen aan de pot met geld voor hulp aan huishoudens met lage inkomens en hoge energielasten.

„We zijn blij voor de mensen die al weken, zo niet maanden, in onzekerheid verkeren en die nu eindelijk kunnen hopen op steun”, reageert Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV. Maar uit antwoorden op Kamervragen maakt ze op dat het minstens acht weken duurt voordat het fonds van tientallen miljoenen euro’s er komt. „Als er een oplossing is, is de winter al voorbij. De mensen zitten nu al met hun handen in het haar en durven de verwarming niet aan te zetten. We vinden dat het fonds met terugwerkende kracht in werking moet treden”, zegt Jong.