Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Rusland geen uitnodiging heeft ontvangen voor de jaarlijkse conferentie over internationale veiligheid. De conferentie is volgens haar de laatste jaren zodanig veranderd dat het een evenement is ter ondersteuning van de Oekraïense regering.

Trump zei donderdag dat Rusland en de Verenigde Staten overleg gaan voeren in München en dat Oekraïne ook is uitgenodigd. „Ik weet niet precies wie er vanuit welk land aanwezig zal zijn, maar er zullen hooggeplaatste functionarissen uit Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten zijn”, vertelde hij aan verslaggevers. Oekraïne liet vervolgens weten geen gesprekken met Rusland te verwachten.