Waarom trekt radicaal-rechtse AfD Duitse christenen aan?

Twee thema’s zijn erg belangrijk in de campagne. Net zoals in Nederland is migratie er een van. „De radicaal-rechtse partij AfD speelt hierop in, maar sinds enige tijd geldt dit ook voor de CDU”, aldus Smits. Een ander belangrijk thema is de economie, stelt Smits. „Economisch gaat het niet zo goed in Duitsland. De economie kromp voor het tweede jaar op rij, terwijl het altijd de motor van de Europese economie is geweest.”

Volgens Smits kunnen we aan de ene kant de AfD wel vergelijken met de PVV. „Het zijn allebei rechtse partijen die in bepaalde standpunten, zoals migratie en kritiek op de islam, erg overeenkomen.” Er zijn echter ook grote verschillen tussen beide partijen. „De AfD heeft een hele partijstructuur achter zich, terwijl de PVV een eenmanspartij is.” Beide partijen zitten ook in een andere fractie in het Europees Parlement, omdat de Europese fractie van de PVV in het Europees Parlement de AfD te radicaal vindt.

De christenen in Duitsland stemmen op verschillende partijen. „De trouwe kerkganger stemt overwegend CDU”, aldus Smits. Toch stemt ook een deel van de christenen op de radicaal-rechtse partij AfD. Smits: „Qua ethische thema’s zoals euthanasie, abortus en het gezin ligt de AfD juist enorm dicht bij christelijke waarden.” Bouw: „Naastenliefde is echter ook een belangrijke christelijke waarde.”