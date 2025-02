Faber ziet geen noodsituatie bij bezuiniging VluchtelingenWerk

Nederland heeft de wettelijke taak vluchtelingen juridisch voor te bereiden op hun asielprocedure. Sinds 2010 voert VluchtelingenWerk die taak voor het Rijk uit. Vorig jaar stond daar 34 miljoen euro subsidie tegenover, dit jaar 13 miljoen euro. Door dit fors lagere bedrag kan VluchtelingenWerk niet meer het hele takenpakket op zich nemen. Andere organisaties in de asielketen als IND en COA zullen daarom een deel moeten overnemen, maar wie, wat gaat doen, is nog niet duidelijk. Beide partijen erkenden donderdag in de rechtbank dat een ‘afbouwplan’ nog niet is uitgewerkt.

Desondanks meent de minister dat de hulporganisatie wel al had kunnen voorsorteren op de bezuinigingen per 1 januari, aangezien die in mei 2024 zijn aangekondigd. Naast eigen financiële middelen inzetten voor de Rijkstaken, noemde de landsadvocaat de optie geen nieuwe mensen aan te nemen.

VluchtelingenWerk reageerde daarop dat hiervan geen sprake is en medewerkers al geïnformeerd zijn over de onzekerheid of zij na maart nog werk hebben. Maar door de onduidelijkheid over de herverdeling van taken in de toekomst, weet bestuursvoorzitter Frank Candel niet wie hij moet laten gaan, zei hij in de rechtbank in Amsterdam. De ene vluchteling wel juridische begeleiding aanbieden en de ander niet, kan volgens hem niet. En nu tolken ontslaan als later blijkt dat die taak toch bij VluchtelingenWerk komt te liggen, is ook geen mogelijkheid.

De rechter moet beslissen of er een voorlopige voorziening nodig is. Een eventuele tussenoplossing zou de tijd dan moeten overbruggen tot er eind april duidelijkheid komt over het bezwaar dat VluchtelingenWerk tegen de bezuiniging zelf heeft ingediend.