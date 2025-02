Twee Egyptische christenen vrijgelaten

Dat meldde International Christian Concern, een organisatie voor vervolgde christenen, vorige week.

De twee mannen, Abdulbaqi Said Abdo en Nour Gerges, werden in 2021 gearresteerd. Ze namen deel aan een Facebookgroep die mensen hielp die waren overgegaan van de islam naar het christendom. Abdo werd beschuldigd van onder andere deelname aan een terroristische groepering en Gerges vanwege blasfemie. De berechting van de twee werd de afgelopen jaren steeds uitgesteld.

Hoewel de mannen zijn vrijgelaten, heeft de Egyptische overheid de beschuldigingen niet formeel laten vallen.

Abdo, oorspronkelijk afkomstig uit Jemen, ging in augustus in hongerstaking in de gevangenis om aandacht te vragen voor zijn slechte behandeling daar. „Ik heb veel moeilijkheden moeten ondergaan in de gevangenis”, zei hij vorige week tegen ADF International. „Het is niet goed dat een regering mij losscheurt van mijn familie en in deze verschrikkelijke omstandigheden houdt, alleen vanwege mijn geloof.”

Abdo bedankte voor het gebed en de steun die hij ontving. Onder anderen de Nederlands-Amerikaanse publiciste Ayaan Hirsi Ali protesteerde tegen zijn gevangenschap.

De Amerikaanse commissie voor internationale godsdienstvrijheid (USCIRF) meldde dat Gerges martelingen had ondergaan en dat Abdo in een isoleercel was geplaatst nadat hij Bijbelteksten had overgeschreven.