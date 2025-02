Laurenskerk verkoopt urn met silhouet van Rotterdam

Elles van Vegchel. beeld Laurenskerk Rotterdam

Een vakantie in Duitsland bracht Elles van Vegchel, directeur van de Grote of Sint-Laurenskerk en initiatiefneemster van de urn, op het idee. „In Leipzig zag ik bij een tentoonstelling in een museum een urn met het silhouet van de stad erop. Rotterdam heeft een mooie en bekende skyline. Ik was benieuwd of er in onze stad ook zo’n urn was, maar buiten de urnen met afbeeldingen van de voetbalverenigingen Feyenoord en Sparta bleek er geen Rotterdam-urn te zijn. Terwijl Rotterdammers altijd wel een stadsgezicht of een tekening van de skyline in huis hebben hangen. Ik dacht: dan is er misschien ook wel behoefte aan een Rotterdam-urn als er iemand is overleden die de stad altijd een warm hart toedroeg.”

Een keramiste heeft de urn op verzoek van Van Vegchel voor de Laurenskerk ontworpen. „Het moest een mooie, verfijnde, rustige pot worden met een wat modernere uitstraling, die goed past in het interieur van nu. Niet te glimmend, niet te groot, niet te aanwezig.”

De tekening op de gegoten porseleinen urn toont in fijne lijnen diverse gebouwen en objecten in Rotterdam. Met de Laurenskerk, het oudste gebouw van de stad, prominent in het midden. „Ja, als middelpunt van de stad, zo zien wij onszelf nog steeds wel.”

Van Veghel verwacht dat er belangstelling voor de urn zal zijn. „Ze is nu sinds twee weken bij ons te koop, voor 300 euro. Uiteraard moet er een gelegenheid zijn om haar aan te schaffen, de mensen staan er niet voor in de rij. Inmiddels hebben we er al één verkocht.”

Past het wel dat een kerk een urn verkoopt, gezien principiële bezwaren tegen crematie in christelijke kring?

„Vooraf heb ik met onze kerkelijke gemeentes overlegd. Onze dominees vonden het zelf ook een mooi plan. Bij crematie hebben ze geen negatieve gevoelens. En de opbrengst gaat natuurlijk naar de Laurenskerk voor het onderhoud van het gebouw. De verkoop heeft dus een mooie bestemming.”

Maar kunt u zich voorstellen dat de Laurenskerk hierdoor juist mensen die crematie principieel afwijzen van zich vervreemdt?

„Binnen de gelederen van onze eigen kerk leeft dat bezwaar dus niet. We verplichten ook niemand de urn te kopen. Het staat iedereen die tegen crematie is natuurlijk vrij om iets anders te doen.”