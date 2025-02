Adyen fors hoger op Damrak na cijfers, Shell en Unilever dalen

Unilever zakte daarentegen 6 procent. Het levensmiddelenconcern zag de winst in 2024 met ruim een tiende dalen. Ook waarschuwde het concern voor een trage start van dit jaar. Het kondigde tevens een aandeleninkoopprogramma van 1,5 miljard euro aan en liet weten zijn ijstak, met merken als Ben & Jerry’s, Magnum en Cornetto, naar de beurzen in Amsterdam, Londen en New York te brengen.

Shell (min 2 procent) kampte met een daling van de olieprijzen. Die stonden onder druk door de hoop op een einde aan de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse president Trump belde woensdag met de Russische president Poetin en Oekraïense president Zelensky om te praten over een begin van de onderhandelingen.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 938,62 punten, door de verliezen van de zwaargewichten Shell en Unilever. De MidKap steeg 0,5 procent tot 854,74 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,8 procent. Londen verloor 0,7 procent, mede door een verlies van 5 procent van de Britse bank Barclays die met tegenvallende resultaten kwam.

Dsm-firmenich won 3,5 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf boekte afgelopen jaar meer winst en rekent op een verdere winstgroei in 2025. Ook gaat het fusiebedrijf voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen. Heineken (plus 0,9 procent) zette de opmars voort. De bierbrouwer steeg woensdag ruim 14 procent, na goed ontvangen jaarcijfers. Dataleverancier RELX, die ook met cijfers kwam, won 0,4 procent.

Flow Traders steeg 8 procent. Volgens de flitshandelaar was 2024 het op een na beste jaar in de geschiedenis van het bedrijf. Arcadis zakte 3 procent. Het advies- en ingenieursbureau boekte flink meer winst vorig jaar, dankzij klimaatprojecten. Topman Alan Brookes waarschuwde wel voor toegenomen onzekerheid, mede door de terugkeer van de klimaatsceptische Donald Trump in het Witte Huis. BAM won 4 procent. De bouwer zag de winst aantrekken in 2024 en gaat eigen aandelen inkopen.