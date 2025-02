Europese landen willen mee-onderhandelen over Oekraïne

„Onze gedeelde doelstelling moet zijn om Oekraïne in een sterke positie te brengen. Oekraïne en Europa moeten deel uitmaken van alle onderhandelingen”, aldus een gezamenlijke verklaring van de landen en de Europese Commissie. „Oekraïne moet sterke veiligheidsgaranties krijgen. Een rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne is een noodzakelijke voorwaarde voor een sterke trans-Atlantische veiligheid”, aldus de verklaring.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is het „niet praktisch” om Oekraïne het NAVO-lidmaatschap te geven. Hij vertelde journalisten ook dat het „onwaarschijnlijk” is dat Oekraïne al het land terugkrijgt dat Rusland heeft ingenomen tijdens de oorlog.

Defensieminister Pete Hegseth zei eerder al dat Oekraïne de wens om lid te worden van de NAVO moet opgeven, evenals bezet grondgebied. De Verenigde Staten sturen aan op een einde van de oorlog en Trump belde woensdag met Poetin en Zelensky om te praten over een begin van de onderhandelingen.