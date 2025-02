De 55-jarige schrijver uit Leiden is met zijn ingezonden verhaal ”De krater” de winnaar van de novellewedstrijd die het CPNB ter gelegenheid van de negentigste Boekenweek had uitgeschreven. Er waren 149 inzendingen. Van der Werf werd gekozen door de eenmalig geformeerde vakjury onder leiding van Rik van de Westelaken.

De eenmalige schrijfwedstrijd om tot een Boekenweekgeschenk te komen is geïnspireerd op soortgelijke spraakmakende wedstrijden uit de geschiedenis van de Boekenweek. Een van de bekendste auteurs van een Boekenweekgeschenk dat via een schrijfwedstrijd werd gekozen, is Hella Haasse. Met ”Oeroeg” brak zij in 1948 door als auteur. Van der Werf: „Ik ben zielsgelukkig en trots in de voetsporen van Hella Haasse te treden. Een droom die uitkomt.”

Eveline Aendekerk, directeur van Stichting CPNB, is heel blij met de winnaar: „Dat er zoveel auteurs mee zouden doen aan de wedstrijd had ik niet durven dromen. Het bewijst de kracht van de Boekenweek en de grote waarde van het Boekenweekgeschenk.” Volgens haar is Van der Werf, met negen boeken op zijn naam, en meerdere nominaties op zak, een auteur die bewezen heeft te kunnen schrijven. „Ook met dit verhaal. Ik heb gelachen, ik had een brok in mijn keel, het is spannend, goed geschreven en geschikt voor jong en oud. Een terechte winnaar.”

De negenkoppige jury bestond uit oud**-**Boekenweekgeschenkauteurs Hanna Bervoets en Tom Lanoye, literaire kenners Lidewijde Paris en Tiziano Perez, boekinkoper Jan Peter Prenger en fanatieke lezers Noah de Campos Neto, Ernestine Comvalius, Liesbeth Rasker en Rik van de Westelaken (juryvoorzitter). Uit de 149 geanonimiseerde **** manuscripten kozen zij gezamenlijk voor het verhaal van Gerwin van der Werf.

Lovend

Het juryoordeel is lovend: „Het winnende manuscript van de schrijfwedstrijd voor de 90e Boekenweek vertelt een gelaagd verhaal over een tragikomische roadtrip van drie jongeren. De personages zijn volstrekt authentiek, geloofwaardig en ontroerend. Bijna achteloos wordt de lezer meegenomen in hun belevingswereld. Hun gedachten en opmerkingen lijken de tijdgeest te reflecteren, maar zijn in tijd en plaats universeel. Hoewel het decor herkenbaar is, had het verhaal zich op veel plaatsen in de wereld kunnen ontvouwen. Toch past het hier precies bij de personages, hun belevenissen en gedachten. De schrijfstijl is sprankelend en licht; maar achter de humor, nonchalance en flauwe grappen van de jongeren schuilt een groot verdriet, dat –net als een overwoekerde krater miljoenen jaren na een meteorietinslag– op het oog nauwelijks waarneembaar is. Als het verhaal ten einde is, had je als lezer nog best wel even verder met ze willen reizen…”

Het Boekenweekgeschenk gratis te verkrijgen vanaf 12 maart. Dan begint de Boekenweek, die loopt tot 23 maart. Het thema van de Boekenweek is dit jaar ”Je moerstaal”.

Gerwin van der Werf (1969) won in 2010 de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Hij schreef zeven romans, uitgegeven door Atlas Contact. Hij woont in Leiden, is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is muziekdocent op een internationale school en literatuurcriticus bij dagblad Trouw.