Omdat alleen de fundamenten van de toren zijn overgebleven, valt moeilijk te zeggen hoe hoog het bouwwerk precies was, meldt de gemeente. Bij de vondst was een halve cirkel aan middeleeuwse bakstenen op ongeveer 60 centimeter onder straatniveau te zien. Volgens de gemeente kan niet meer worden vastgesteld of het om een halfronde of volledig ronde toren ging. Inmiddels ligt het restant weer onder een laag zand.

In de dertiende eeuw kwam een wal om Breda en in de veertiende eeuw werd daar een stadsmuur tegenaan gebouwd. De ontdekte toren stond in de wal, aan de binnenzijde van de stadsmuur. De toren behoort dus „naar alle waarschijnlijkheid bij de oudste fase van de dertiende-eeuwse omwalling”, aldus de gemeente.