Marriage Week stopt, maar aandacht voor het huwelijk blijft belangrijk

De grote waarde van het huwelijk onder de aandacht brengen en benadrukken hoe belangrijk het is om daarin te investeren, dat is het doel van Stichting Marriage Week, zoals beschreven op de website. De stichting riep de overheid op relatiecursussen te stimuleren en nam het initiatief tot een bijzondere leerstoel duurzame relaties. Sinds 1 januari 2025 is Marriage Week echter gestopt met haar werk, maakte het bestuur afgelopen weekend bekend.

Penningmeester Jos Leijenhorst, sinds drie jaar betrokken bij Stichting Marriage Week en ook directeur van De christelijke zorgverzekeraar, legt uit waarom dit besluit is genomen.

Om te beginnen: wat voor werk deed Stichting Marriage Week?

„Marriage Week is in Engeland ontstaan en overgewaaid naar Nederland. Hier werd de stichting in 2010 opgericht. Het idee erachter is: laten we alsjeblieft één week in het jaar, van 7 tot en met 14 februari, het huwelijk vieren en speciale aandacht geven aan het feit dat het huwelijk belangrijk en mooi is. In die week wilden we zo veel mogelijk organisaties en media verbinden, zodat deze boodschap goed zichtbaar zou zijn.”

En is dat gelukt?

„Heel beperkt. We hebben andere organisaties niet achter ons kunnen krijgen en de media hebben niet veel ruchtbaarheid gegeven aan Marriage Week. We hebben wat mooie voorbeelden door de jaren heen van publiciteit en samenwerking. Daar zijn we dankbaar voor. Tegelijk hebben we nooit bij een talkshow aan mogen schuiven. Daardoor zijn we voor het grote publiek niet zichtbaar geworden.”

Jos Leijenhorst. beeld Niek Stam

Wat gaf voor het bestuur de doorslag bij het besluit om te stoppen?

„We staan nog steeds volledig achter de missie van de stichting, maar we zien ook dat er nu meer dan toen we begonnen andere organisaties zijn die willen bouwen aan sterke relaties. Binnen dat aanbod voegt Marriage Week maar heel beperkt iets toe.”

Om welke organisaties gaat het?

„Onder andere EFT-therapie, Marriage Encounter, Marriage Course, Ruimte voor je relatie en De christelijke zorgverzekeraar zijn actief. Zij doen veel mooie dingen en hebben een groter bereik en meer budget dan Marriage Week.”

Is er nog behoefte aan organisaties die zich inspannen voor sterke relaties?

„Ja, daar is veel vraag naar. Ik zie dat veel mensen verlangen naar een relatie waarin Bijbelse principes zoals trouw een plek hebben. Als je dat niet van huis uit hebt meegekregen, kun je best wat hulp gebruiken om je relatie zo vorm te geven. We willen dit onderwerp zeker op de agenda blijven zetten, maar niet meer als Marriage Week.

Geregeld hoor ik de opvatting dat relaties een private aangelegenheid zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Tegelijk vind ik dat we als samenleving en overheid ook een taak hebben. Want sterke relaties dragen bij aan sterke gezinnen. En sterke gezinnen dragen bij aan een sterke samenleving.

Ons verlangen is mensen te helpen vóórdat ze problemen krijgen, zodat ze het goed hebben met elkaar. En dat als mensen er samen niet uitkomen, de gevolgschade zo klein mogelijk is.

In het buitenland zien we wat voorbeelden, zoals het aanbieden van relatietherapie als mensen een scheiding aanvragen. Wat ons betreft gaat deze missie door via bestaande initiatieven.”

