Noord-Holland trekt 72 miljoen extra uit voor landelijk gebied

Het extra geld wordt onder meer beschikbaar gesteld via subsidieregelingen. Ook kunnen verschillende natuurprojecten extra steun tegemoet zien. „De provincie wil met het beschikbare geld stappen zetten om (inter)nationale doelen voor natuur, water en klimaat te halen”, stelt het provinciebestuur. „Dit ondanks het wegvallen van een groot deel van het geld dat door het Rijk in het vooruitzicht was gesteld.”

Het vorige kabinet reserveerde 24 miljard euro voor het landelijk gebied in het zogeheten Programma Landelijk Gebied (NPLG). Alle provincies dienden plannen in om bepaalde doelen zoals het terugdringen van stikstof te halen. De nieuwe regering besloot het NPLG te schrappen en in te zetten op natuurbeheer door boeren, innovaties om de stikstofuitstoot te verminderen en ‘doelsturing’, wat inhoudt dat boeren zelf mogen bepalen hoe ze landelijke doelen halen. Landbouwminister Femke Wiersma verdeelde vorig jaar ruim 1,5 miljard euro onder de provincies voor de meest concrete en kansrijke plannen.

Het Noord-Hollandse bestuur onderzoekt de komende maanden of nog meer geld vrijgemaakt kan worden voor het landelijk gebied. De provincie onderstreept dat er ook financiering vanuit het Rijk moet komen, nu de vergunningverlening voor onder meer de woningbouw door de recente stikstofuitspraken aan banden ligt.

Noord-Holland kreeg in december 21,1 miljoen euro extra van het kabinet. Dat was omdat de provincie samen met Zeeland en Flevoland het minste geld kreeg uit de 1,5 miljard die eerder door minister Wiersma werd verdeeld. Noord-Holland kreeg 21 miljoen euro uit die pot. De provincie Drenthe ontving het meeste geld (270 miljoen), gevolgd door Utrecht (249), Overijssel (234) en Noord-Brabant (231).