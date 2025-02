Hoofdverdachte is de 54-jarige Delano ‘Keylow’ R., gewezen voorman van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh. Hij zou moordopdrachten hebben aangenomen en bij leden van zijn misdaadbende hebben uitgezet. Een van de opdrachtgevers zou Ridouan Taghi zijn geweest, hoofdverdachte in een ander megaproces, namelijk Marengo. Taghi is niet vervolgd in Eris.

Het bewijs in Eris bestaat uit verklaringen van kroongetuige Tony de G. en een grote hoeveelheid chatberichten tussen verdachten onderling. De G. kreeg strafvermindering voor zijn verklaringen en is veroordeeld tot tien jaar cel. In zijn zaak volgde geen beroep.

Naast Delano R. staan in Eris in hoger beroep achttien verdachten terecht. Behalve R. hoorden ook Jermaine B., Feno D., Greg R., Guyno O. en Ferrel T. levenslang tegen zich eisen. De overige strafeisen varieerden van zestien tot dertig jaar.

De verdenkingen in de strafzaken Eris en Marengo volgen elkaar chronologisch op. Marengo eindigt met de vergismoord op Hakim Changachi begin januari 2017 in Utrecht. Eris begint met de vermoedelijke vergelding voor deze vergissing, de moord op Justin Jap Tjong. Marengo bevindt zich momenteel nog in de voorbereidende fase van het hoger beroep.