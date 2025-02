Pleegvader Johnny van den B. en pleegmoeder Daisy W., beiden 38 jaar, werden aangehouden nadat hun pleegdochter in mei vorig jaar zwaargewond was opgenomen in het ziekenhuis. Ze had hersenletsel en botbreuken en lag een tijd in coma. Ze heeft de rest van haar leven intensieve zorg nodig.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee pleegouders ervan dat ze het meisje wilden doden door haar van de trap te duwen. De twee verdachten ontkennen dit, maar volgens het OM heeft het jonge slachtoffer het letsel niet bij zichzelf kunnen aanbrengen. Het OM verdenkt de twee pleegouders er bovendien van dat ze het meisje in een soort kooi hebben gestopt, waarbij het leek of er stroomdraden aan haar lichaam waren bevestigd. Ze zou aan haar armen en benen zijn vastgebonden en haar mond zou zijn afgeplakt met tape. Ook zouden ze het kind hebben verwaarloosd, onder meer door haar medische verzorging te onthouden. Het meisje is aan haar lot overgelaten en instanties werkten slecht samen, concludeerden de inspecties onlangs.

De drie andere slachtoffers zijn een halfzusje van het meisje en twee jongens. Het halfzusje zou op 2- en 3-jarige leeftijd in het pleeggezin zijn mishandeld. Zij zou zijn geschopt over het hele lichaam en moest volgens het OM in een emmer met haar eigen uitwerpselen staan. Ook zou haar hoofdhaar zijn afgeschoren. De jongens zouden zijn geschopt en geslagen, er zouden sigarettenpeuken op hun huid zijn uitgedrukt en ze moesten volgens het OM in een hondenhok slapen. Ook kregen ze te weinig eten. Ze waren toen 11 en 5 jaar oud.