De 71-jarige Bannon stond terecht voor witwassen en samenzwering. Hij werd ervan beschuldigd mensen te hebben misleid om geld te geven voor het bouwen van een muur op de grens tussen de VS en Mexico, tijdens Donald Trumps eerste presidentstermijn. Bannon had donateurs verteld dat al hun geld (meer dan 15 miljoen dollar, 14,5 miljoen euro) naar de bouw van de muur zou gaan en had verzwegen dat er ook honderdduizenden dollars zouden worden betaald aan de voorzitter van het fonds: Brian Kolfage. Kolfage bekende de fraude in 2022 en zit momenteel een celstraf van 4,5 jaar uit.

Bannon was een adviseur van Trump tijdens diens succesvolle verkiezingscampagne in 2016 en zijn eerste jaar in het Witte Huis. Trump gaf Bannon in 2020 gratie voor een soortgelijke aanklacht. Hij zat vorig jaar wel enkele maanden in de cel, omdat hij weigerde te getuigen voor een parlementaire commissie over de Capitoolbestorming.