Staalbedrijven verder omhoog op Wall Street na heffingen Trump

Staalfabrikanten US Steel, Cleveland-Cliffs en Nucor klommen tot 2,5 procent. Een dag eerder lieten deze bedrijven al flinke winsten zien, waarbij vooral Cleveland-Cliffs opviel met een koerssprong van bijna 18 procent. Aluminiumproducenten Alcoa en Century Aluminum stegen 0,8 en 4 procent.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig, na de koerswinsten op maandag. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 44.373 punten en de brede S&P 500-index zakte 0,2 procent tot 6052 punten. De Nasdaq daalde 0,3 procent tot 19.657 punten. De techgraadmeter won een dag eerder 1 procent, mede dankzij sterke koerswinsten van de chipbedrijven Nvidia en Micron Technology.

Beleggers kijken verder uit naar de verklaring die centralebankpresident Jerome Powell zal afleggen voor het Amerikaanse Congres. Ook wordt gewacht op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag op het programma staat. Dat cijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. De Fed verklaarde eerder al meer duidelijkheid te willen hebben over de impact van de importheffingen van Trump op de economische groei. Ook zouden de heffingen de inflatie in de VS weer kunnen aanwakkeren.

Coca-Cola klom 3,9 procent. De frisdrankenfabrikant boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Het concern profiteerde vooral van prijsverhogingen, maar zag de vraag naar zijn producten ook toenemen. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere omzetgroei.

Microsoft zakte 0,4 procent. Een consortium onder leiding van miljardair Elon Musk heeft een bod van 97,4 miljard dollar uitgebracht om OpenAI over te nemen. Microsoft is een grote investeerder in OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT. OpenAI-topman Sam Altman verklaarde dat het bedrijf niet te koop is en al helemaal niet aan Musk. Musk en Altman hebben al langer ruzie over de toekomst van OpenAI, waarvan Musk betrokken was bij de oprichting.