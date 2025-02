Een woordvoerster van de veiligheidsregio laat weten dat een aantal koeien uit de brandende stal is gehaald, maar dat zij wel brandwonden hebben. Een met spoed opgeroepen dierenarts beoordeelt of de dieren nog kunnen herstellen of uit hun lijden verlost moeten worden. Op het terrein zijn meerdere stallen. De koeien daar hebben volgens de woordvoerster vooralsnog geen last van de rook.

De brand ontwikkelde zich tot een zeer grote brand met veel rook. Ruim een uur later komen „er inmiddels geen vlammen meer uit het dak”. Wel is de stal zo instabiel dat hulpverleners er door instortingsgevaar niet meer in kunnen, aldus de woordvoerster. De brandweer blust daarom van buitenaf.

In de omgeving wordt iedereen aangeraden uit de rook te blijven en waar nodig ramen en deuren te sluiten.