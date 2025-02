Steeds meer kinderen in Cuba hebben een ”beeldschermpapa”

Meestal zijn het vaders die vanwege armoede vertrekken naar het buitenland. Ver van huis vinden ze werk en helpen hun gezin te overleven door inkomsten door te sluizen. Maar de prijs is hoog. Want hoelang blijft vader weg? Zal hij überhaupt terugkeren? Vragen waarop het antwoord meestal uitblijft. Daarom ligt gezinshereniging gevoelig in Cuba.

Ik ontmoet Ena (niet haar echte naam) bij een crèche, waar ze haar zoontje ophaalt. In ons gesprek breng ik het ‘g-woord’ ter sprake en al snel komen er bij Ena tranen. Haar man vertrok naar de VS voor werk en sindsdien staat ze er alleen voor. Wanneer hij terugkeert? Ze heeft geen idee. Geregeld hebben ze oog- en stemcontact via haar mobieltje en ook hun zoontje moet het daarmee doen. Het opvoeden valt Ena zwaar want het ventje heeft gedragsproblemen en heeft extra hulp nodig.

Iemand die zich het lot van vrouwen aantrekt is Sara. Zij is predikantsvrouw en schreef een boekje over vrouwen in de Bijbel. Sara hoopt daarmee vrouwen binnen en buiten de kerk te bemoedigen. Al bladerend zie ik ze voorbijkomen: vrouwen die zo hun eigen problemen hadden, maar die ook ervaarden dat God voor hen zorgt: Hagar, Rebekka, Rachab, Abigaïl.

Predikantsvrouw Sara is begaan met de vrouwen in Cuba en schreef een boekje over vrouwen in de Bijbel. beeld Jaco Klamer

Waar Cubaanse vrouwen in haar omgeving zoal mee te maken hebben? Sara noemt seksueel misbruik, ook van de kinderen. Het aantal ongewenste zwangerschappen neemt toe en daardoor ook het aantal abortussen. „Die zijn gratis en mede daardoor net zo gemakkelijk te ondergaan als het laten trekken van een kies.”

„Onderling wantrouwen en gebrek aan primaire levensbehoeften zijn de praktijk van de dag voor Cubanen. Met onze hulp kunnen de Cubaanse kerken een licht op de kandelaar zijn” Rens Buijs, coördinator voorlichting en fondsenwerving bij de Spaanse Evangelische Zending

En dan is er de emigratiegolf. „Het gezamenlijk plan van veel echtparen is dat de man ”alvast” vooruitgaat, maar wanneer hereniging zal plaatsvinden blijft vaak een open vraag.” Sowieso leeft bij achterblijvende vrouwen de vrees dat hun man hun niet trouw zal blijven. „De huwelijksmoraal is zwak in Cuba en dan is emigratie een extra groot risico.”

Overigens is het volgens Sara een misverstand te denken dat alleen buiten de kerk zulke huwelijks- en gezinsproblemen bestaan. Zij ziet hier nauwelijks verschil tussen buiten en binnen de kerk. Dat Bijbels onderwijs rond huwelijk en gezin hoog op de agenda prijkt van een van de RD-actiepartners, Spaanse Evangelische Zending (SEZ), is dan ook niet voor niets.