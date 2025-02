Van moord verdachte Engelse verpleegster Lucy Letby mogelijk onschuldig

Letby was een jonge verpleegster in een ziekenhuis in Chester, een stadje net iets ten zuiden van Liverpool. Ze werkte op de kraamafdeling van haar ziekenhuis, maar werd in de zomer van 2016 van de kraamafdeling geweerd omdat een van de kinderartsen twijfels had over haar gedrag.

In 2018 werd Letby voor de eerste keer gevangengenomen op verdenking van moord op talloze baby’s. Uiteindelijk volgde een veroordeling in de zomer van 2020 voor het vermoorden van acht baby’s en poging tot moord op nog eens acht baby’s. Ze werd in de herfst van 2023 door een jury verantwoordelijk geacht voor deze wandaden en veroordeeld tot meerdere levenslange gevangenisstraffen. Letby was, na haar veroordeling, zonder twijfel de meest gehate vrouw in het Verenigd Koninkrijk.

Twijfelaars

Van meet af aan waren er twijfels over haar schuld. Het Britse tijdschrift Private Eye mocht maandenlang niet schrijven over de aarzelingen daarover bij wetenschappers, maar bood vanaf de zomer van 2024 een platform voor twijfelaars aan de veroordeling.

In de publieke opinie was Letby al snel schuldig bevonden. Ze was aanwezig op de kraamafdeling toen de baby’s –veelal erg vroeggeboren en zeer kwetsbaar– overleden. Volgens de aanklagers was het duidelijk dat Letby de kinderen had vermoord door extra zuurstof toe te dienen.

Bij alle ‘moorden` zijn er oorzaken die wijzen op een natuurlijke dood of op falen van het ziekenhuis

Statistici hadden moeite met de bewijzen. Tijdens de rechtszaak werd alleen het overlijden van baby’s besproken waarbij Letby als verpleegster aanwezig was. Maar in het ziekenhuis van Chester overleden ook tal van baby’s wanneer Letby geen dienst had.

Pogingen om een hoger beroep aan te vragen, of een nieuwe rechtszaak, hadden geen succes. Volgens de rechters was er sprake geweest van voldoende hoor en wederhoor. Veel van de ouders van de overleden baby’s wilden, na de veroordeling van de Letby, een punt zetten achter deze donkere episode in hun leven en waren faliekant tegen het heropenen van de rechtszaak.

Heropenen

Tijdens een persconferentie lieten advocaten die voor de onschuld van Letby pleitten, vorige week tal van medische wetenschappers aan het woord. Zij stellen stuk voor stuk dat het in deze gevallen gaat om ofwel een natuurlijke doodsoorzaak, ofwel een flagrant falen van de medische afdeling van het ziekenhuis.

Een handgeschreven post-it met de teksten ”Ik heb ze expres vermoord” en ”Ik ben een verschrikkelijk mens”. Op deze en soortgelijke post-its baseerden rechters onder meer hun veroordeling van Lucy Letby. beeld Cheshire Constabulary

De meest opmerkelijke bijdrage was van de Canadese medicus Shoo Lee. Zijn wetenschappelijke bevindingen waren gebruikt om te bewijzen dat Letby schuldig was aan de moorden op de baby’s. Tijdens een persconferentie maakte Lee echter duidelijk dat de informatie van zijn wetenschappelijk onderzoek was misbruikt en dat er voor alle overlijdens waarvan Letby de schuld kreeg oorzaken zijn die wijzen op een natuurlijke dood of op falen van het ziekenhuis. Volgens Lee en de andere prominente medici ging het veel te ver om Letby van moord te beschuldigen.

De interventies van Lee en andere medici zorgen ervoor dat er nieuwe drang is om de zaak te heropenen. Volgens Lee en de andere medici moet Letby onmiddellijk worden vrijgelaten, onder huisarrest, zodat de rechtszaak kan worden heropend. In de publieke opinie zijn de meningen verdeeld. Een groot deel van de Britse bevolking sympathiseert met de ouders van de overleden baby’s die dachten dat dit hoofdstuk in hun leven was afgesloten en het daarbij willen laten.

Met de uitlatingen van de medische experts groeit de roep om een heropening van de rechtszaak. Volgens Shoo Lee, zo maakte hij duidelijk in een interview in de conservatieve krant The Daily Telegraph, moet de rechtszaak worden heropend. „Het is lastig te accepteren, zoals zoveel dingen in dit leven vervelend zijn om te accepteren.”

Het blijft vooralsnog onduidelijk wat er gaat gebeuren met deze zaak.