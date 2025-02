Economie

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft op de AI-top in Parijs een nieuw initiatief voor investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) gelanceerd. Via dat initiatief, InvestAI, moet 200 miljard euro worden geïnvesteerd. Daarmee wil de Europese Commissie de EU een sterkere speler maken op het gebied van kunstmatige intelligentie.