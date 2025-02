Drie musici die al vanaf het eerste jaar deel uitmaken van de concertserie ”Royal Music All In” in Lemelerveld zijn op zaterdag 15 februari te gast. Het gaat om organist André van Vliet en het trompetduo Arjan & Edith Post. Een maand later, op 15 maart, krijgt jong talent de kans om zich te laten horen. Dan maken de organisten Gertine Hoefnagel en Wibren Jonkers hun debuut in de Willem Hendrik Zwart Hal onder de noemer ”Vierhandige virtuositeit”. De initiatiefnemer van de concertserie, Ad Huetink, neemt op 12 april zelf plaats achter de klavieren van zijn Monarkeorgel. Het thema van de avond is ”Zingen in het licht van Passie & Pasen”.

De Willem Hendrik Zwart Hal verrees in 2000 de Overijsselse polder tussen Raalte en Ommen op de plek van een kalverschuur. Met een Monarkeorgel dat qua dispositie raakvlakken heeft met het Hinszorgel van de Bovenkerk in Kampen. „Op dat orgel heb ik les gehad van WiIlem Hendrik Zwart”, vertelde Huetink in 2003 tijdens een interview met het Reformatorisch Dagblad. „Mijn orgel klinkt natuurlijk niet zoals dat in de Bovenkerk. Ook omdat ik er een vleugje van het zwelwerk van het Witte-orgel in de Apeldoornse Grote Kerk in wilde hebben. Ach, je moet dit instrument niet naast een pijporgel zetten, maar afzetten tegen andere elektronische orgels. Ik ben tevreden met dit orgel, vooral de fluiten vind ik fraai.”

Tijdens een bezoek van het Reformatorisch Dagblad in 2016 vertelde Huetink dat hij breed wil zijn in het uitnodigingsbeleid voor zijn concertserie. Menig wat klassiekere organist bedankt voor de eer, stelde hij toen vast. De organisten die de concerten wel willen verzorgen, horen vrijwel allemaal tot de romantische en/of populaire richting. Ook in 2025 zijn musici als Martin Mans, Arjan Breukhoven en Everhard Zwart van de partij. Daartussen prijken namen van aanstormende talenten als Maarten Wilmink, Gertine Hoefnagel en Wibren Jonkers.

Meer informatie: huetink-royalmusic.nl.