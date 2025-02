De Nederlander die in 2020 werd aangeklaagd wegens seksueel misbruik van studenten en werknemers van Stichting Timotheos, moest zich aanvankelijk afgelopen donderdag verantwoorden voor de strafrechter. Het ging om de eerste zitting sinds Akster zich bij het grondwettelijk hof in Malawi tevergeefs beriep op zijn grondrechten. Bij aanvang van de zitting bleek het dossier echter spoorloos te zijn. Ook ontstond er verwarring omdat de dienstdoende rechter niet wist dat de zaak-Akster op de rol stond. Later bleek dat het dossier niet door het grondwettelijk hof was overgedragen naar de lagere rechtbank.

De nieuwe zittingsdag is nu gepland op 12 maart, bleek maandagmiddag na overleg tussen advocaat Victor Jere, die de slachtoffers vertegenwoordigt, en de Chief Resident Magistrate (CRM), de hoogste rechter in Blantyre. De CRM zal de zaak dan zelf voor zijn rekening nemen.

De vertraging leidde vorige week tot onvrede bij verschillende mensenrechtenorganisaties die mensenhandel en seksueel misbruik in Malawi bestrijden. Memory Chisenga, directeur van Eye of the Child, en Caleb Ngombo van People Serving Girls at Risk vroegen daarom vrijdag bij de rechtbank om opheldering.