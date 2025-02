Tientallen graven ontdekt langs karavaanroute in de Negev 

De opgraving van de Israëlische Oudheidkundige Dienst (IAA) ligt in de buurt van het kruispunt Tlalimen; op de achtergrond schittert de toren van de Ashalim-zonnecentrale. In de Oudheid trokken hier handelskaravanen langs, die producten vervoerden tussen Arabië, Egypte, Fenicië en het zuiden van Europa.

De opgraving in de Negevwoestijn, met op de achtergrond de Ashalimzonnecentrale. beeld Emil Aladjem, Israëlische Oudheidkundige Dienst

De archeologen vonden tientallen graven. Deze bevonden zich niet bij dorpen of forten die hun aanwezigheid kunnen verklaren. De plek lag echter aan een kruispunt van wegen die door de Negevhooglanden naar de Arava, het laagland tussen Jordanië en Israël, voerden.

Karavaanreizen duurden maandenlang en vonden onder zware omstandigheden plaats, vanwege het klimaat en vanwege rovers. Volgens de onderzoekers zijn er twee mogelijkheden: of een karavaan werd aangevallen en tientallen individuen vonden de dood, of de plek werd generaties lang gebruikt door karavaanleiders om mensen te begraven die onderweg gestorven waren.

Vuurstenen

Ook de artefacten (overblijfselen) die de archeologen vonden duiden erop dat de route diende voor handelaren uit Zuid-Arabië, die wierook en mirre vervoerden. „De unieke concentratie van vuurstenen artefacten die op deze locatie werden gevonden, is ongeëvenaard in Israël”, zegt dr. Jacob Vardi, een specialist van vuurstenen verbonden aan de IAA. „Voor zover bekend kwamen die uit Jemen en Oman. We vonden sporen van rode oker op sommige artefacten. Dat is een substantie die in oude culturen werd gebruikt als symbool van bloed en voor decoratieve doeleinden. De aanwezigheid van oker op deze pijlen kan duiden op hun religieuze of cultische betekenis en was van speciale waarde.”

Nieuws in beeld Egyptische scarabeeën, waarin ook andere culturele invloeden aanwijsbaar zijn: ze bewijzen dat er ontmoetingen plaatshadden tussen verschillende volkeren. beeld Emil Aladjem, Israëlische Oudheidkundige Dienst Een scarabee-amulet, ontdekt in de Negev. beeld Emil Aladjem, Israëlische Oudheidkundige Dienst Het albasten vat. beeld Emil Aladjem, Israëlische Oudheidkundige Dienst Een amulet van de Egyptische god Bes. beeld Emil Aladjem, Israëlische Oudheidkundige Dienst Het albasten vat, na conservering in de laboratoria van de Israëlische Oudheidkundige Dienst. beeld Emil Aladjem, Israëlische Oudheidkundige Dienst Een uitzonderlijk albasten vat, ontdekt in de opgraving. beeld Emil Aladjem, Israëlische Oudheidkundige Dienst Pijlen, ontdekt in de opgraving in de Negev. Ze zijn bekend vanuit Jemen en Oman. beeld Emil Aladjem, Israëlische Oudheidkundige Dienst

In twee graven, die dateren uit ongeveer de 7e tot de 5e eeuw voor Christus, vonden de archeologen allerlei artefacten, zoals koperen en zilveren sieraden, albasten voorwerpen voor het bereiden van wierook, kleurrijke kralen, schelpen, een amulet in de vorm van de Egyptische god Bes, albasten vaten om harsen van wierook uit Zuid-Arabië te vervoeren, en nog veel meer.

Vrouwen

Dr. Martin David Pasternak, opgravingshoofd van de IAA, en onderzoeker dr. Tali Erickson-Gini zeggen dat de ontdekking wijst op een culturele uitwisseling tussen Zuid- en Noord-Arabië, Fenicië, Egypte en Zuid-Europa. Ze veronderstellen dat veel van de overledenen vrouwen waren en dat het mogelijk is dat de karavanen betrokken waren bij mensenhandel. Handelsdocumenten uit Jemen uit de tweede helft van het eerste millennium voor Christus beschrijven de aankoop van vrouwen uit Gaza, Egypte, Griekenland, Moab en Edom. Een inscriptie in Jemen meldt dat dertig vrouwen in Gaza werden gekocht. Een ander bewijs voor de aanwezigheid van vrouwen is een amulet van de Egyptische god Bes, die werd geassocieerd met de bescherming van vrouwen en kinderen.

Opgravingsleider dr. Martin David Pasternak. beeld Emil Aladjem, Israëlische Oudheidkundige Dienst

„Deze ontdekking benadrukt de centrale rol van de Negev in de Oudheid als een internationaal kruispunt, als toegangspoort tot handel en als ontmoetingsplaats van culturen”, zegt Eli Escusido, directeur van de Israëlische Oudheidkundige Dienst. „De vondst is uniek en stelt ons in staat om kleine, maar belangrijke historische momenten te zien van de mensen die eeuwen geleden door deze woestijn trokken. Multidisciplinair onderzoek zal het mogelijk maken om onze kennis over de culturele en economische dynamiek in de regio van duizenden jaren geleden te verdiepen.”

Rondom 500 jaar voor Christus vond de terugkeer van Juda uit de Babylonische ballingschap plaats. De Bijbelboeken Ezra, Nehemia en Esther hebben betrekking op deze periode.