Kamer reageert verdeeld op adviezen asielwetten, Wilders furieus

Hij hekelt vooral de zinsnede in het advies, waarin staat dat de terugkerende herbeoordeling van de asielstatus voor statushouders „tot onnodige spanning en onzekerheid” leidt. Die herbeoordeling vloeit voort uit het voornemen van Faber om voortaan alleen nog maar tijdelijke asielvergunningen af te geven.

Wilders wraakt ook de zin dat „suboptimale omstandigheden in noodopvanglocaties gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van asielzoekers.” Beide frasen tonen volgens hem aan „dat dit Hoge College van Staat de Nederlander niet op 1 zet!”

Wilders’ standpunt blijft onveranderd: het kabinet moet de wetten „snel en ongewijzigd” invoeren.

BBB komt op grond van de adviezen tot de conclusie dat het invoeren van de wetten nog altijd tot de mogelijkheden behoort. De Raad van State concludeert niet tot een afwijzing, is de reactie van BBB-Kamerlid Claudia van Zanten. Aan de zorgen van de raad over de uitvoerbaarheid van de wetten kan volgens BBB tegemoet gekomen worden door de capaciteit van de IND te versterken.

De VVD houdt zich bij monde van asielwoordvoerster Queeny Rajkowski op de vlakte. Ze vindt dat Faber het advies serieus moet nemen en dat het „prima” is als de PVV-bewindsvrouw naar aanleiding daarvan aanpassingen doet, zolang het maar „voortvarend” kan. De VVD-parlementariër vindt verder dat het in de eerste plaats aan de minister is om met een schriftelijke reactie te komen.

GL-PvdA vindt dat Faber met de wetten terug moet naar de tekentafel en spreekt van „schadelijke symboolpolitiek.”

Losse flodder

Volgens D66-Kamerlid Anne-Marijke Podt komt de kritiek van de Raad van State niet als een verrassing. Faber had haar tijd volgens D66 beter kunnen gebruiken om te zorgen voor echte oplossingen, zoals „een fatsoenlijke begroting voor de hele asielketen, samenwerking in Europa om grenzen te controleren en mensen eerlijk te verdelen, effectieve terugkeer en mensen die hier zijn snel mee laten doen.” Ook Volt, de PvdD en de ChristenUnie reageren kritisch.

Alleen FVD blijft er net als Wilders bij dat Faber haar wetten ongewijzigd naar de Kamer kan sturen. Uiterst kritisch daarentegen is de SGP. Die fractie zegt bij monde van asielwoordvoerder Diederik van Dijk te vrezen dat de wetsvoorstellen zo weinig effect zullen sorteren dat Fabers asielbeleid „een losse flodder” zal blijken te zijn.