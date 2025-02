Onderzoek naar dodelijk ongeval man Lunteren bij stuw IJzendoorn

Een „uiterst treurige situatie”, noemt woordvoerder Onno Terlouw van Sportvisserij Nederland het voorval. „Er moet iets heel erg misgegaan zijn.” Het bootje sloeg om aan de onderkant van de stuw. „Als je in koud water terechtkomt, raak je snel onderkoeld.”

Terlouw zegt zich niet goed te kunnen voorstellen wat er fout ging. „Dit is een heel kleine stuw. Wij adviseren vissers bij zo’n stuw niet om daar afstand te bewaren. De enige regel is dat je niet op de stuw mag gaan staan.”

Anders is het bij grote stuwen, zoals op de Lek. „Daar mag je niet binnen 75 meter vissen. Dat geldt zowel voor hengelaars op de kant als voor vissers in een bootje. Vaak ligt daar een ballenlijn die kano’s en vissers bij het vallende water weghoudt. Bij kleine stuwen is zo’n lijn niet altijd nodig. Hoe sterk de stroming is, hangt af van de hoeveelheid water die wordt afgevoerd.”

Een aanwonende verklaarde in de Gelderlander dat er bij de stuw bij IJzendoorn vroeger wel een ballenlijn, een koord met drijvers, in het water lag. Die voorkomt dat boten te dicht bij de stuw komen. Als iemand te water raakt of zijn vaartuig niet meer in de hand heeft, kan hij zich aan deze lijn vasthouden. Het waterschap onderzoekt waarom de lijn is verwijderd.

Volgens de buurtbewoner kan het bij de Pottumse stuw zeker gevaarlijk zijn, vooral als die in de winterstand staat, zoals nu. „Dan is het hoogteverschil wel een meter en kan het water echt zuigen. We hebben eerder wel meegemaakt dat het hier bijna fout ging.”

Bij het ongeval op de Linge was volgens een omwonende sprake van motorpech. Het bootje kwam daardoor dicht bij de stuw terecht en sloeg om. Een 45-jarige man uit Lienden kon tijdig uit het water worden gered. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De man uit Lunteren is nog gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten.

Ongevallen

Begin januari raakten ook twee personen te water toen hun boot omsloeg. Ze voeren op de Maas bij de stuw Belfeld. Beiden konden uit het water worden gehaald.

In april 2023 verdronk een visser in de Maas bij Borgharen. De rubberboot waarin hij samen met een andere man zat, werd door de sterke stroming meegevoerd. De ballenlijn bleek het vaartuig niet tegen te kunnen houden. Bij de stuw viel het water een paar meter naar beneden. Een van de mannen wist zich aan de stuw vast te klampen, maar zijn vader kwam om.

In 2007 verdronken twee vrouwen in het riviertje de Berkel bij Rekken. Tijdens een personeelsuitje van Kruidvat in Winterswijk schoof hun vlot over een betonnen stuw.