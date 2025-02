Over een dominee in Cuba „die voor terroristen werkt”

Dominee Gerardo (zijn echte naam is bij de redactie bekend) raakt gewend aan al die pogingen van de autoriteiten hem van zijn stuk te brengen, met als doel dat hij stopt met zijn werk binnen de kerk. Waarom het vooralsnog bij dreigende taal blijft? Gerardo weet het antwoord wel: „De kerken vormen in Cuba een machtig instituut waarvoor de staat terugdeinst.” Met „de kerk” doelt de voorganger op zijn genootschap, dat meer dan 1000 kerken telt. „Precies dát houd ik hun voor: Als u mij oppakt, staan er in korte tijd duizenden protesterende broeders en zusters tegenover u, en het regime weet dat dit geen grootspraak is.”

Meermaals hebben de leiders van zijn kerkverband laten zien dat ze massa’s op de been kunnen brengen. Gerardo wijst op de zomer van 2021, toen op diverse plaatsen in Cuba protesten uitbraken en kerkleiders vooropliepen. Veel protesten werden neergeslagen, tal van burgers opgepakt, onder wie diverse voorgangers. Als het erop aankomt, deinst de staat niet terug voor grof geweld en ook weet hij op die manier de mobiliserende kracht van de kerk in toom te houden.

Bij het in bedwang houden van voorgangers gebeurt het meeste werk achter de schermen en onder vier ogen. Intimiderend of juist innemend en vleiend. Dat loopt ook wel eens verrassend anders af, maakte Gerardo mee. Hij vertelt dat een man bij hem aanklopte. „Dominee, hebt u mij zondag in de kerk gezien?” Gerardo knikte bevestigend. „Ik ben hoofd van de veiligheidsdienst en zit onder uw gehoor om uw preken te controleren. Nu wil ik u laten weten hoe blij ik ben dat God mijn dochter heeft genezen nadat ik daar intensief om had gebeden.” De man bleek gewonnen voor het Evangelie. Maar hij waarschuwde Gerardo alert te blijven. „Er zitten nog vijf ”informantes” (verklikkers) onder uw gehoor.”

„De Cubaanse overheid doet er alles aan om de invloed en de groei van de kerk in te perken. Christenen verdienen alleen al daarom onze steun” Peter Roosendaal, relatiemanager kerken bij Open Doors

Het zal niemand verbazen dat Gerardo de training van tachtig voorgangers, zoals we die met geld van de RD-actie mogelijk willen maken, toejuicht. „Lang niet iedereen heeft een antwoord op dat intimiderende optreden van de machthebbers.” Gerardo heeft wel één voorwaarde en die is typerend voor de sfeer in de kerken. „Wij selecteren de cursisten, want alleen diegenen die we honderd procent vertrouwen zijn welkom.”