Als God er niet was geweest, zegt de dichter van dit lied, dan had ik het niet meer kunnen navertellen. Want dat wordt bedoeld met „wonen in de stilte”. Het graf is, zo zeggen de kanttekeningen, namelijk de plaats onder de aarde „waar men sprakeloos ligt en de Heere niet kan prijzen”.

Bijna, binnenkort, spoedig, op weinig na: het zijn allemaal mogelijke vertalingen voor het Hebreeuwse woord dat in de Statenvertaling met ”bijna” is vertaald, zeggen diverse Bijbeluitleggers.