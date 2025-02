Rechter verbiedt Musk toegang tot data ministerie van Financiën

Buitenland

Een rechter in New York heeft zaterdag Musks ‘ministerie van overheidsefficiëntie’ (DOGE) de toegang ontzegd tot data die bij het Amerikaanse ministerie van Financiën worden bewaard, meldt The Washington Post. Het gaat om persoonlijke en financiële gegevens van miljoenen Amerikanen. De zaak werd aangespannen door negentien staten.