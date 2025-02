Rechter zet tijdelijk streep door betaald verlof personeel USAID

Er werken ongeveer 10.000 mensen bij USAID, dat toezicht houdt op humanitaire en ontwikkelingsprogramma’s in ongeveer 120 landen. Sinds zijn inauguratie heeft Trump de aanval geopend op de overheidsinstelling. Zo schortte hij de hulp die verleend wordt via USAID al met drie maanden op. Op Truth Social schreef Trump vrijdag nog - zonder daarvoor bewijs te leveren - dat de hulporganisatie „corrupt” is en „fraudeert” met overheidsgeld.

Het betaald verlof van de 2200 medewerkers zou vrijdagnacht (lokale tijd) ingaan. Elon Musk zet zich met zijn adviesorgaan DOGE ook in om USAID te ontmantelen. Vakbonden proberen dat via de rechter tegen te houden, omdat het „onherstelbare schade” kan aanrichten. Nichols zei dat hij besloot tot uitstel van het betaald verlof omdat zo’n pauze „vrijwel nul schade berokkent aan de overheid”.

De regering-Trump liet eerder vrijdag weten dat ruim zeshonderd „essentiële medewerkers” van USAID hun baan zouden houden. Eerder deze week kregen medewerkers van de hulporganisatie in het buitenland te horen dat ze binnen dertig dagen terug moesten keren naar de Verenigde Staten. Alle tumult rondom USAID heeft volgens The Washington Post tot „grote verwarring” onder personeelsleden gezorgd.