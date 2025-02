Trump had al gedreigd de financiering van Zuid-Afrika stop te zetten. Hij zei zondag dat Zuid-Afrika „land in beslag neemt” en dat bepaalde groepen mensen zeer slecht worden behandeld, zonder verdere uitleg. Het is nog onduidelijk wat er in het decreet staat.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa benadrukte dat de regering geen land heeft afgepakt. Het beleid zou bedoeld zijn om eigendom eerlijker te verdelen. Door het vroegere racistische apartheidsbeleid in Zuid-Afrika is nog altijd veel land in handen van de witte minderheid.

In 2023 gaven de Verenigde Staten ongeveer 440 miljoen dollar (ruim 430 miljoen euro) hulp aan Zuid-Afrika.