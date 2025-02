Ook dit jaar veel hinder voor treinreizigers door werk aan spoor

De werkzaamheden zijn dit jaar extra complex door grootschalige werkzaamheden in Duitsland. Tussen Emmerich en Oberhausen, net over de grens bij Zevenaar, wordt tot volgend jaar gewerkt aan uitbreiding en vernieuwing van het spoor. In de zomer is er geen treinverkeer mogelijk op dat hele traject. Dat leidt ertoe dat ProRail in die periode niet aan het spoor kan werken op de zogeheten Brabantroute tussen Rotterdam en Venlo en op de Bentheimroute tussen Amsterdam en Oldenzaal.