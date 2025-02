Onderzoek: sportketen Decathlon gelinkt aan uitbuiting in China

Ook gebruikt de Franse sportketen katoen dat afkomstig is uit Xinjiang, de thuisprovincie van de Oeigoeren waarin de misstanden plaatsvinden. Verscheidene mensenrechtenorganisaties hebben eerder al dwangarbeid onder de Oeigoeren in detentiecentra in Xinjiang vastgesteld. Beijing ontkent deze beschuldigingen.

Decathlon bevestigde aan het Franse persbureau AFP dat het inderdaad samenwerkt met de door de journalisten onderzochte leverancier, Qingdao Jifa Group. Het bedrijf benadrukt echter dat het „met klem elke vorm van dwangarbeid veroordeelt” en zich dagelijks inzet „om de integriteit en het respect van grondrechten te verzekeren bij onze activiteiten en in onze toeleveringsketen”.

Decathlon verklaart daarnaast dat 100 procent van het katoen komt van „verantwoorde productie zonder dwangarbeid”. Het bedrijf stelt echter „niet te zullen aarzelen en alle nodige maatregelen te nemen” als de feiten worden bewezen. Decathlon behoort tot het imperium van de Franse ondernemersfamilie Mulliez, een van de rijkste families van het land. De sportketen heeft wereldwijd ruim 1700 winkels, waarvan er 21 in Nederland staan.