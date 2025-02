Israël bereidt vrijwillig vertrek Gazanen voor

De stap volgt op het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om de Gazastrook over te nemen en te ontwikkelen. Daarvoor zouden de inwoners het gebied moeten verlaten. Katz verwelkomde het voorstel van Trump.

Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei donderdag in een interview met de Amerikaanse zender Fox News dat er weinig mis is met het idee. Rechtse politici in Israël en diverse prominente Republikeinen reageerden ook met instemming. Het Witte Huis zwakte het plan donderdag overigens enigszins af door te stellen dat Gazanen na de wederopbouw weer terug zouden mogen keren.

Wereldwijd is overwegend met grote afkeuring gereageerd. Mensenrechtenorganisaties betitelden de suggestie van Trump om Gazanen te laten vertrekken als misdaad tegen de menselijkheid. De Europese Unie benadrukte dat Gaza onderdeel van een toekomstige Palestijnse staat moet zijn.